В течение месяца в Украине жертвами преступлений стали около сотни врачей
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. В течение января 2019 года в разных областях Украины было зафиксировано 93 врача, пострадавших от преступлений. Об этом сообщили УНН в Генеральной прокуратуре Украины в ответ на информационный запрос.
Кроме того, по информации ГПУ, из общего числа пострадавших от преступлений врачей 49 являются женщинами.
Так, за первый месяц года больше всего пострадавших от преступлений врачей было зафиксировано в Харьковской (12) и Львовской (10) областях, а также в Киеве (12). Больше всего женщин-врачей - также в Киеве (8) и Харьковской области (6).
Интересная ситуация сложилась в Днепропетровской области, где все врачи, пострадавшие от преступлений в январе, оказались женщинами.
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Самыми толерантными к врачам областями оказались Черниговская и Херсонская. В этих областях в течение января не было зафиксировано ни одного пострадавшего от преступления врача.
К счастью, ни в одной из областей Украины в первый месяц зимы ни одного врача от рук преступников не погибло.
Сведения не учитывают данные по преступлениям против врачей на территории Автономной Республики Крым и города Севастополь.
Как сообщал УНН, в прошлом году от рук преступников погибли по меньшей мере 4 врача .