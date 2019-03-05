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Протягом місяця в Україні жертвами злочинів стали близько сотні лікарів

Протягом місяця в Україні жертвами злочинів стали близько сотні лікарів

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Протягом січня 2019 року у різних областях України було зафіксовано 93 лікаря, які постраждали від злочинів. Про це УНН повідомили у Генеральній прокуратурі України у відповідь на інформаційний запит.

Крім того, за інформацією ГПУ, з загальної кількості постраждалих від злочинів лікарів 49 є жінками.

Так, за перший місяць року найбільше постраждалих від злочинів лікарів було зафіксовано у Харківській (12) та Львівській(10) областях, а також у місті Києві (12). Найбільше жінок-лікарів – також у Києві (8) та на Харківщині (6).

Цікава ситуація склалась у Дніпропетровській області, де всі лікарі, постраждалі від злочинів у січні, виявились жінками.

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Найтолерантнішими до лікарів областями виявились Чернігівщина та Херсонщина. В цих областях протягом січня не було зафіксовано жодного потерпілого від злочину лікаря.

На щастя, в жодній з областей України у перший місяць зими жодного лікаря від рук злочинців не загинуло.

Відомості не враховують дані стосовно злочинів проти лікарів на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

Як повідомляв УНН, минулого року від рук злочинців загинуло щонайменше 4 лікарі

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