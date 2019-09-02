В течение лета в Киеве было зафиксировано 13 температурных рекордов

"Июнь оказался самым теплым за весь период наблюдения в столице, в нем было зафиксировано больше всего температурных рекордов - 11. Всего за лето было 13 рекордов, 11 в июне, и два в июле", - сказала Донич.

Также, по ее словам лето-2019 года по рейтингу теплых лет разделяет 6-7 позицию с 2016 годом.

Напомним, июнь в этом году стал самым теплым в Киеве за 139 лет наблюдений.



Как ранее сообщалось, июль этого года в Киеве стал самым холодным за 18 лет.



