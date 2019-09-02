В течение лета в Киеве было зафиксировано 13 температурных рекордов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. В Киеве в течение лета, что прошло, было зафиксировано 13 температурных рекордов. Об этом журналисту УНН рассказала начальник отдела климатологии Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского Елена Донич.
"Июнь оказался самым теплым за весь период наблюдения в столице, в нем было зафиксировано больше всего температурных рекордов - 11. Всего за лето было 13 рекордов, 11 в июне, и два в июле", - сказала Донич.
Также, по ее словам лето-2019 года по рейтингу теплых лет разделяет 6-7 позицию с 2016 годом.
Напомним, июнь в этом году стал самым теплым в Киеве за 139 лет наблюдений.
Как ранее сообщалось, июль этого года в Киеве стал самым холодным за 18 лет.