Липень цього року в Києві став найхолоднішим за 18 років
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Прохолоднішим за липень 2019 року був тільки липень 2000 року, бо його температура на 0,2°С виявилась нижчою за кліматичну норму. Такі дані спостереження центральної геофізичної обсерваторії, передає УНН.
Так, за даними спостереження центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського незвично холодна, як для середини літа температура повітря другої декади липня в столиці виявилась нижчою за кліматичну норму на 1,9°С, що викликало зниження температури води у Дніпрі в межах міста 17 числа нижче +20,0°С.
Найхолодніше було 11 липня, коли мінімальна температура повітря під ранок опустилась до +11,5°С, а найспекотніше було 1 липня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +33,0°С.
За даними спостережень метеостанції обсерваторії середньомісячна температура повітря липня склала +19,8°С і виявилась вищою за кліматичну норму лише на півградуса. Прохолоднішим за липень цього року був липень 2000 року, бо його температура на 0,2°С виявилась нижчою за кліматичну норму.
Нагадаємо, червень 2019 року став найтеплішим у Києві за 139 років спостережень.