Протягом літа в Києві було зафіксовано 13 температурних рекордів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. В Києві протягом літа, що минуло, було зафіксовано 13 температурних рекордів. Про це журналісту УНН розповіла начальник відділу кліматології Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського Олена Доніч.
“Червень виявився найтеплішим за весь період спостереження у столиці, у ньому було зафіксовано найбільше температурних рекордів — 11. Загалом за літо було 13 рекордів, 11 у червні, і два у липні”, — сказала Доніч.
Також, за її словами літо-2019 року у рейтингу найтепліших років поділяє 6-7 позицію з 2016 роком.
Нагадаємо, червень цьогоріч став найтеплішим у Києві за 139 років спостережень.
Як раніше повідомлялося, липень цього року в Києві став найхолоднішим за 18 років.