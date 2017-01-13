В течение суток на Закарпатье из-за непогоды спасатели отбуксировали 61 автомобиль
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 13 января. УНН. В течение суток, 13 января, на Закарпатье спасатели ГосЧС освободили из снежных заносов 61 автомобиль, в которых находился 61 человек. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь ГосЧС в Закарпатской области Наталия Батыр.
Для оказания помощи по буксировке были привлечены 8 единиц техники и 28 спасателей.
В общем, с 4 по 13 января 2017 года для обеспечения проезда и предупреждения остановки движения транспорта на автодорогах области оказана помощь в буксировке и высвобождении из снежных заносов 203 автомобилей, в которых находилось 242 человека.
По состоянию на 20:00 13 января движение для большегрузного транспорта на автодорогах государственного значения Мукачево-Рогатин-Львов и Киев-Чоп (в пределах Закарпатской области) и на объездной дороге Ужгорода возле КПП "Ужгород" разрешено. Ограничения на движение тяжеловесного транспорта действует на участке дороги Киев-Чоп от 702 до 745 км (Латирский перевал, Воловецкого района). Заторов и пострадавших из-за непогоды нет.
Отметим, всего по Украине подразделениями ГосЧС с 4 января высвобождено из снежных заносов 2 тыс. 349 автомобилей, в которых находилось 5 тыс. 404 человека, сообщили в пресс-службе ГосЧС.
Напомним, как сообщал УНН, в Закарпатской ОГА призвали Львовскую область ограничить движение грузовиков на трассе "Киев-Чоп".