Протягом доби на Закарпатті через негоду рятувальники відбуксирували 61 автомобіль
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 13 січня. УНН. Протягом доби, 13 січня, на Закарпатті рятувальниками ДСНС звільнили зі снігових заметів 61 автомобіль, у яких перебувала 61 особа. Про це УНН повідомила речниця УДСНС у Закарпатській області Наталія Батир.
Для надання допомоги з буксирування було залучено 8 одиниць техніки та 28 рятувальників.
Загалом, з 4 по 13 січня 2017 року для забезпечення проїзду та попередження зупинки руху транспорту на автошляхах області надано допомогу в буксируванні та вивільненні зі снігових заметів 203 автомобілів, в яких перебувало 242 особи.
Станом на 20:00 13 січня рух для великовагового транспорту на автошляхах державного значення Мукачево-Рогатин-Львів та Київ-Чоп (у межах Закарпатській області ) та на об’їзній дорозі міста Ужгород біля КПП “Ужгород” дозволено. Обмеження на рух великовагового транспорту діє на ділянці дороги Київ-Чоп від 702 до 745 км (Латірський перевал, Воловецького району). Заторів та постраждалих через негоду немає.
Зазначимо, всього по Україні підрозділами ДСНС з 4 січня вивільнено із снігових заметів 2 тис. 349 автомобілів, в яких перебувало 5 тис. 404 особи, повідомили у прес-службі ДСНС.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у Закарпатській ОДА закликали Львівщину обмежити рух вантажівок на трасі “Київ—Чоп”.