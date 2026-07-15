Противник совершил более 70 атак на фронте, больше всего на Славянском и Константиновском направлениях - Генштаб

С начала суток агрессор 73 раза атаковал позиции Сил обороны, наиболее активно враг действовал на Славянском и Константиновском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня на Сумщине пострадали населенные пункты Коренек, Нескучное, Волфино, Вольная Слобода, Уланово, Харьковка, Бунякино, Бессаловка; на Черниговщине — Клюсы. Авиаударам подверглись Сумы и Толстодубово - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях оккупанты шесть раз штурмовали позиции наших оборонцев, нанесли один авиаудар, сбросив две авиабомбы, совершили 30 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

На Южно-Слобожанском направлении захватчики семь раз пытались прорвать оборону в районе Старицы и в сторону населенных пунктов Избицкое, Кутьковка, Шевяковка, Хатнее и Амбарное. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Купянском направлении враг трижды атаковал в сторону Купянска и Куриловки.

На Лиманском направлении украинские воины отбивали четыре попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Лиман, Озерное и в районе Новоселовки. Одна атака продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны отбивали 13 вражеских атак в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка и в районах Резниковки и Закитного. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили две атаки в районе Никифоровки.

На Константиновском направлении наши защитники отбили 17 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Софиевка и в сторону Вильного и Кучерова Яра.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 17 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Дорожное, Сухецкое, Родинское, Гришино, Удачное, Новосергеевка и в сторону Шевченко.

На Александровском направлении враг один раз пытался продвинуться в сторону Вороного.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили пять вражеских атак в сторону населенных пунктов Горькое, Цветково, Воздвижевка, Верхняя Терса и Чаривное.

На Ореховском направлении враг дважды штурмовал позиции наших защитников в районе Плавней.

На Приднепровском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попыток врага продвигаться не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

За сутки 14 июля российские войска потеряли почти полторы тысячи солдат и более 2 тысяч БПЛА