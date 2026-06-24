Против Урсулы фон дер Ляйен начали расследование из-за секретного чата с Зеленским и лидерами Европы

В отношении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен начато расследование из-за отказа предоставить доступ к секретному чату, в котором участвовали президент Украины Владимир Зеленский и ряд европейских лидеров. Об этом пишет УНН со ссылкой на Meduza.

Детали

Речь идет о закрытом чате, о существовании которого стало известно в январе. Среди его участников, помимо Зеленского, были канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

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После появления информации о переписке нидерландская расследовательская организация Follow the Money обратилась с запросом на доступ к переписке. Однако Европейская комиссия отказала, заявив, что ее обнародование может навредить международным отношениям ЕС с третьими странами.

Расследование касается не содержания переписки

По данным СМИ, предметом расследования является не само содержание сообщений, а вопрос соблюдения правил прозрачности со стороны Еврокомиссии при отказе в доступе к переписке.

Сообщается, что в чате могли обсуждаться вопросы координации действий европейских союзников и стратегии взаимодействия с президентом США Дональдом Трампом. На данный момент детали разговоров официально не раскрываются.

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