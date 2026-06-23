Фон дер Ляєн будет присутствовать на конференции по восстановлению Украины в Гданьске

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен собирается посетить конференцию по вопросам восстановления Украины в польском Гданьске, даже несмотря на то, что Президент Украины Владимир Зеленский будет отсутствовать на ней. Об этом сообщила главный представитель Еврокомиссии Паула Пинью во время брифинга, передает УНН.

Детали

Насколько мне известно, президент фон дер Ляйен и на этой неделе посещает Конференцию по восстановлению Украины в Гданьске. Это важный сигнал нашей поддержки Украины, и мы знаем - и если мы чему-то и научились за последние 5 лет, столкнувшись с этой неоправданной войной в Украине, - так это то, что единство является нашим самым мощным инструментом, и все, что подрывает это единство, включая споры, в данном случае между государством-членом и Украиной, не способствует делу - сказала Пинью.

Она отметила, что споры между Польшей и Украиной не должны препятствовать конференции.

Мы уверены, что это не помешает успешному проведению конференции в Гданьске в конце этой недели. Это важный сигнал не только для лидеров, которые будут присутствовать на конференции, но и для потенциальных инвесторов, которые видят перспективы мирной Украины, которая может стать привлекательным местом для инвестиций и развития, и именно это послание мы хотим донести своим участием в этой конференции - добавила Пинью.

Дополнение

Конференция по вопросам восстановления Украины (URC 2026) состоится в городе Гданьск 25-26 июня 2026 года при совместной организации Республики Польша и Украины.

Сегодня глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий заявил, что имеет информацию о том, что Президент Украины Владимир Зеленский не приедет на конференцию по восстановлению Украины в Гданьске.

По моей информации, решение не приезжать в Гданьск было принято еще до того, как президент Навроцкий решил отозвать орден Белого Орла - сказал Богуцкий.

Делегацию Украины на конференции по вопросам восстановления Украины (URC-2026) в Гданьске в Польше возглавит Премьер-министр Юлия Свириденко.