Против стран, которые признали аннексию Крыма, предлагают ввести санкции
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. На сайте Президента Украины зарегистрирована петиция о введении санкций против стран, которые признали "Л/ДНР" и аннексию Крыма. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт главы государства.
"Ввести санкции против стран, которые признали аннексию АР Крым и Донецкой и Луганской областей, так называемых террористических республик "ЛДНР", - говорится в тексте петиции.
Для того, чтобы она набрала необходимое количество голосов и была рассмотрена Президентом у инициатора петиции есть 92 дня.
Напомним, петицию с требованием освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова, содержащегося в колонии в России, подписали около 200 000 человек.