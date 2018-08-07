Против стран, которые признали аннексию Крыма, предлагают ввести санкции

"Ввести санкции против стран, которые признали аннексию АР Крым и Донецкой и Луганской областей, так называемых террористических республик "ЛДНР", - говорится в тексте петиции.

Для того, чтобы она набрала необходимое количество голосов и была рассмотрена Президентом у инициатора петиции есть 92 дня.

Напомним, петицию с требованием освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова, содержащегося в колонии в России, подписали около 200 000 человек.