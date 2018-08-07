Проти країн, які визнали анексію Криму, пропонують ввести санкції
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. На сайті Президента України зареєстровано петицію щодо введення санкцій проти країн, які визнали “Л/ДНР” та анексію Криму. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт керівника держави.
"Ввести санкції проти країн, які визнали анексію АР Крим та Донецькій і Луганській областей, так званих терористичних республік “ЛДНР”, — йдеться у тексті петиції.
Для того, щоб вона назбирала необхідну кількість голосів та була розглянута Президентом у ініціатора петиції є 92 дні.
Нагадаємо, петицію з вимогою звільнити українського політв’язня Олега Сенцова, якого утримують у колонії в Росії, підписали близько 200 тисяч людей.