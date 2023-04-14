Протестующие собираются возле мэрии Парижа. ОМОН охраняет здание Конституционного совета
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Протестующие собрались возле парижской мэрии, держа в руках транспаранты с надписями «атмосфера гнева» и «забастовкам не будет конца до тех пор, пока реформа не будет остановлена», когда Конституционный совет объявил вердикт, передает УНН со ссылкой на AFP.
Детали
Полиция ожидает, что в пятницу вечером в Париже снова соберутся до 10 000 человек, что вызывает опасения относительно вандализма и столкновений, которые затмили недавние митинги.
Конституционный совет, расположенный в нескольких минутах ходьбы от Лувра в центре французской столицы, огражден шлагбаумами, а поблизости дежурят десятки спецназовцев.
La foule se rassemble à Paris après la décision du conseil constitutionnel de valider la réforme des retraites. pic.twitter.com/2am166zWNw— Remy Buisine (@RemyBuisine) April 14, 2023
EN DIRECT - Départ en manifestation spontanée dans les rues de #Paris. (@Laawnik) pic.twitter.com/SvKDzbH2LO— AlertesInfos (@AlertesInfos) April 14, 2023
Контекст
Конституционный суд Франции в пятницу одобрил ключевые элементы спорной пенсионной реформы президента Эммануэля Макрона, подняв установленный законом возраст для получения полной пенсии с 62 до 64 лет, закон крайне непопулярен во Франции и вызвал месяцы массовых протестов.
Отдельно Конституционный совет отклонил предложение оппозиции провести гражданский референдум по пенсионной реформе.