Протестующие собираются возле мэрии Парижа. ОМОН охраняет здание Конституционного совета

Детали

Полиция ожидает, что в пятницу вечером в Париже снова соберутся до 10 000 человек, что вызывает опасения относительно вандализма и столкновений, которые затмили недавние митинги.

Конституционный совет, расположенный в нескольких минутах ходьбы от Лувра в центре французской столицы, огражден шлагбаумами, а поблизости дежурят десятки спецназовцев.

La foule se rassemble à Paris après la décision du conseil constitutionnel de valider la réforme des retraites. pic.twitter.com/2am166zWNw

EN DIRECT - Départ en manifestation spontanée dans les rues de #Paris. (@Laawnik) pic.twitter.com/SvKDzbH2LO

Контекст

Конституционный суд Франции в пятницу одобрил ключевые элементы спорной пенсионной реформы президента Эммануэля Макрона, подняв установленный законом возраст для получения полной пенсии с 62 до 64 лет, закон крайне непопулярен во Франции и вызвал месяцы массовых протестов.

Отдельно Конституционный совет отклонил предложение оппозиции провести гражданский референдум по пенсионной реформе.