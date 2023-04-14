Протестувальники збираються біля мерії Парижа. ОМОН охороняє будівлю Конституційної ради
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Протестувальники зібралися біля паризької мерії, тримаючи в руках транспаранти з написами «атмосфера гніву» та «страйкам не буде кінця доти, доки реформа не буде зупинена», коли Конституційна рада оголосила вердикт, передає УНН з посиланням на AFP.
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Поліція очікує, що в п'ятницю ввечері в Парижі знову зберуться до 10 000 людей, що викликає побоювання щодо вандалізму та сутичок, які затьмарили нещодавні мітинги.
Конституційна рада, розташована за кілька хвилин ходьби від Лувру в центрі французької столиці, огороджена шлагбаумами, а поблизу чергують десятки спецназівців.
La foule se rassemble à Paris après la décision du conseil constitutionnel de valider la réforme des retraites. pic.twitter.com/2am166zWNw— Remy Buisine (@RemyBuisine) April 14, 2023
EN DIRECT - Départ en manifestation spontanée dans les rues de #Paris. (@Laawnik) pic.twitter.com/SvKDzbH2LO— AlertesInfos (@AlertesInfos) April 14, 2023
Контекст
Конституційний суд Франції у п'ятницю схвалив ключові елементи спірної пенсійної реформи президента Еммануеля Макрона, піднявши встановлений законом вік для отримання повної пенсії з 62 до 64 років, закон украй непопулярний у Франції та викликав місяці масових протестів.
Окремо Конституційна рада відхилила пропозицію опозиції провести громадянський референдум щодо пенсійної реформи.