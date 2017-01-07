Протестные настроения среди жителей оккупированного Донбасса растут - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. На оккупированной территории Донбасса растут протестные настроения, передает УНН со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"Среди населения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей наблюдается рост протестных настроений и недовольства действиями оккупационной прокремлевской "власти", - говорится в сообщении.
Так, по данным разведки, ситуация обусловлена систематической задолженностью в выплатах заработной платы и пенсий.
"Большинство населения самопровозглашенных "республик" из-за отсутствия даже минимальных средств не имеет возможности на должном уровне отпраздновать Новогодние и Рождественские праздники", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что местное население недовольно низким качеством продуктов питания, которые поступают с т.н. российскими "гумконвоями".
"Постоянно фиксируется завозы низкокачественных, третьесортных товаров, в т.ч. мясной продукции и алкогольных напитков, которые не пользуются спросом даже в России и являются условно пригодными для потребления", - говорится в сообщении.