Протестні настрої серед жителів окупованого Донбасу зростають - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. На окупованій території Донбасу зростають протестні настрої, передає УНН з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"Серед населення тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей спостерігається зростання протестних настроїв і невдоволення діями окупаційної прокремлівської “влади”, - йдеться у повідомленні.
Так, за даними розвідки, ситуація зумовлена систематичною заборгованістю у виплатах заробітної плати та пенсій.
"«Більшість населення самопроголошених “республік” через відсутність навіть мінімальних коштів не має можливості на належному рівні відсвяткувати Новорічні та Різдвяні свята", - йдеться у повідомленні.
Також відзначається, що місцеве населення незадоволене низькою якістю продуктів харчування, які надходять з т.зв. російськими “гумконвоями”.
"Постійно фіксується завезення низькоякісних, третьосортних товарів, у т.ч. м’ясної продукції та алкогольних напоїв, які не користуються попитом навіть в Росії і є умовно придатними для споживання", - йдеться у повідомленні.