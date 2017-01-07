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Протестні настрої серед жителів окупованого Донбасу зростають - розвідка

Київ • УНН

 • 8285 перегляди

КИЇВ. 7 січня. УНН. На окупованій території Донбасу зростають протестні настрої, передає УНН з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Серед населення тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей спостерігається зростання протестних настроїв і невдоволення діями окупаційної прокремлівської “влади”, - йдеться у повідомленні.

Так, за даними розвідки, ситуація зумовлена систематичною заборгованістю у виплатах заробітної плати та пенсій.

"«Більшість населення самопроголошених “республік” через відсутність навіть мінімальних коштів не має можливості на належному рівні відсвяткувати Новорічні та Різдвяні свята", - йдеться у повідомленні.

Також відзначається, що місцеве населення незадоволене низькою якістю продуктів харчування, які надходять з т.зв. російськими “гумконвоями”.

"Постійно фіксується завезення низькоякісних, третьосортних товарів, у т.ч. м’ясної продукції та алкогольних напоїв, які не користуються попитом навіть в Росії і є умовно придатними для споживання", - йдеться у повідомленні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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