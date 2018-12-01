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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 82780 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132256 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141533 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 145344 просмотра

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Протесты "желтых жилетов" во Франции 270 человек задержаны

Протесты "желтых жилетов" во Франции 270 человек задержаны

Киев  •  УНН

 • 16245 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. В результате столкновений между участниками протестов и полицией в центре французской столицы задержаны 270 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNEWS.

“270 человек были арестованы полицией в Париже. По нашей информации, 110 человек получили травмы, включая 17 полицейских”, — сообщает телеканал.

Напомним, третья волна протестов продолжается во Франции с самого утра субботы. В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников протестов. Также столкновения произошли в Страсбурге и там полиция, как и в Париже раньше, применила слезоточивый газ, когда “желтые жилеты” попытались покинуть запланированный маршрут шествия.

Как ранее информировал УНН, движение “желтых жилетов” появилось во Франции в знак протеста против налога на выброс парниковых газов, что приводит к повышению цен на автомобильное топливо. Как заявил ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп, правительство намерено сохранить этот налог, несмотря на любые протесты.

С 17 ноября по стране прокатилась волна манифестаций, крупнейшие акции проходили в Париже. В минувшую субботу, по данным главы МВД Франции Кристофа Кастанера, в манифестациях по всей Франции приняли участие более 103 тысяч человек, а всего за день было организовано более 1,5 тыс. Акций протеста. Власти заявили, что правительство не откажется от взятого ранее курса, однако заверил, что власть изменит подход. Консультации в правительстве будут продолжаться в течение трех месяцев.

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