Протесты "желтых жилетов" во Франции 270 человек задержаны
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В результате столкновений между участниками протестов и полицией в центре французской столицы задержаны 270 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNEWS.
“270 человек были арестованы полицией в Париже. По нашей информации, 110 человек получили травмы, включая 17 полицейских”, — сообщает телеканал.
Напомним, третья волна протестов продолжается во Франции с самого утра субботы. В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников протестов. Также столкновения произошли в Страсбурге и там полиция, как и в Париже раньше, применила слезоточивый газ, когда “желтые жилеты” попытались покинуть запланированный маршрут шествия.
Как ранее информировал УНН, движение “желтых жилетов” появилось во Франции в знак протеста против налога на выброс парниковых газов, что приводит к повышению цен на автомобильное топливо. Как заявил ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп, правительство намерено сохранить этот налог, несмотря на любые протесты.
С 17 ноября по стране прокатилась волна манифестаций, крупнейшие акции проходили в Париже. В минувшую субботу, по данным главы МВД Франции Кристофа Кастанера, в манифестациях по всей Франции приняли участие более 103 тысяч человек, а всего за день было организовано более 1,5 тыс. Акций протеста. Власти заявили, что правительство не откажется от взятого ранее курса, однако заверил, что власть изменит подход. Консультации в правительстве будут продолжаться в течение трех месяцев.