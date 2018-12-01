Протесты "желтых жилетов": более 60 человек получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В результате столкновений между участниками протестов и полицией в центре французской столицы ранения получили 65 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на CNEWS.
"140 человек были арестованы полицией на Елисейских полях. По нашей информации, 65 человек получили травмы, включая 11 полицейских", - сообщает телеканал.
Полиция заявляет, что часть манифестантов бросали в полицию мебель, шарики для игры в петанк, раскачивали и переворачивали автомобили и устраивали другой беспорядок. Кроме того, во время протестов загорелось помещение банка. Манифестанты помогли тем, кто находился в помещении, выбраться на улицу.
La banque LCL boulevard haussmann prend feu. Des Gilets jaunes aident les riverains à sortir. Les pompiers sont sur place # 1erDecembre pic.twitter.com/hvI6ygKrbt- Florent Jacono (@FlorentJacono) 1 декабря 2018 г.
Напомним, третья волна протестов продолжается во Франции с самого утра субботы. В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников протестов. Также столкновения произошли в Страсбурге и там полиция, как и в Париже раньше, применила слезоточивый газ, когда "желтые жилеты" попытались покинуть запланированный маршрут шествия.
Как ранее информировал УНН, движение "желтых жилетов" появилось во Франции в знак протеста против налога на выброс парниковых газов, что приводит к повышению цен на автомобильное топливо. Как заявил ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп, правительство намерено сохранить этот налог, несмотря на любые протесты.
С 17 ноября по стране прокатилась волна манифестаций, крупнейшие акции проходили в Париже. В минувшую субботу, по данным главы МВД Франции Кристофа Кастанера, в манифестациях по всей Франции приняли участие более 103 тысяч человек, а всего за день было организовано более 1,5 тыс. Акций протеста. Власти заявили, что правительство не откажется от взятого ранее курса, однако заверил, что власть изменит подход. Консультации в правительстве будут продолжаться в течение трех месяцев.