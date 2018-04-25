Протесты в Армении: полиция вывела на улицы спецтехнику

Также полиция взяла под охрану здание Республиканской партии Армении на улице Мелик-Адамяна. Полицейские окружили подступы к зданию колючей проволокой, сюда же подогнаны несколько БТР.

Как сообщал УНН, на центральной площади армянской столицы Еревана - площади Республики - в среду утром началась массовая акция протеста во главе с лидером оппозиции, депутатом Николом Пашиняном.

Напомним, в понедельник, 23 апреля, после 11 дней акций протеста, премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку.