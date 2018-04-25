Протести в Вірменії: поліція вивела на вулиці спецтехніку

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Поліція Вірменії зранку почала стягувати в центр Єревану сили та спецтехніку після того, як після заклику опозиційного керівника Ніколи Пашиняна сотні демонстрантів вийшли на вулиці на знак протесту проти діючої влади. Про це повідомляє УНН з посиланням на news.am.