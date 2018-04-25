Протести в Вірменії: поліція вивела на вулиці спецтехніку
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Поліція Вірменії зранку почала стягувати в центр Єревану сили та спецтехніку після того, як після заклику опозиційного керівника Ніколи Пашиняна сотні демонстрантів вийшли на вулиці на знак протесту проти діючої влади. Про це повідомляє УНН з посиланням на news.am.
Також поліція взяла під охорону будівлю Республіканської партії Вірменії на вулиці Мелік-Адамяна. Поліцейські оточили підступи до будівлі колючим дротом, сюди ж підігнані кілька БТР.
Як повідомляв УНН, на центральній площі вірменської столиці Єревана - площі Республіки - у середу зранку почалася масова акція протесту на чолі з лідером опозиції, депутатом Ніколом Пашіняном.
Нагадаємо, у понеділок, 23 квітня, після 11 днів акцій протесту, прем'єр-міністр Вірменії Серж Саргсян подав у відставку.