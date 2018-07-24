Протесты в Ираке: 14 человек погибло, сотни пострадали
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В ходе массовых беспорядков в Ираке погибли 14 человек, более 700 человек получили ранения. Об этом сообщил член Комитета по правам человека парламента Ирака Фазиль Гаррави, передает УНН со ссылкой на Анадолу.
По его словам, более половины пострадавших – сотрудники сил безопасности страны.
Ранее на юге Ирака вспыхнули акции протеста против ухудшения социальных условий, перебоев с подачей воды и электричества, безработицы и коррупции.
Митинги, начавшиеся с богатой нефтью Басры, распространились на другие города страны: Зикар, Бабиль, Майсан, Эд-Дивания, Наджаф.
Массовые акции протеста перекинулись и на столицу страны Багдад.
Как сообщал УНН, в ходе массовых акций протеста, продолжающихся на юге Ирака в течении последних недель, погибли 5 человек, еще 190, включая 128 сотрудников полиции, получили ранения. Об этом сообщил член Верховного комиссариата по правам человека при парламенте Ирака Фадиль аль-Гарави.