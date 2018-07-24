Протести в Іраку: 14 осіб загинуло, сотні постраждали
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. В ході масових заворушень в Іраку загинули 14 людей, більше 700 осіб отримали поранення. Про це повідомив член Комітету з прав людини парламенту Іраку Фазіль Гарраві, передає УНН з посиланням на Анадолу.
За його словами, більше половини постраждалих - співробітники сил безпеки країни.
Раніше на півдні Іраку спалахнули акції протесту проти погіршення соціальних умов, перебоїв з подачею води і електрики, безробіття і корупції.
Мітинги, що почалися з багатою нафтою Басри, поширилися на інші міста країни: Зікар, Бабіль, Майсан, Ед-Діванія, Наджаф.
Масові акції протесту перекинулися і на столицю країни Багдад.
Як повідомляв УНН, в ході масових акцій протесту, які тривають на півдні Іраку останніми тижнями, загинули 5 осіб, ще 190, включаючи 128 співробітників поліції, отримали поранення. Про це повідомив член Верховного комісаріату з прав людини при парламенті Іраку Фаділь аль-Гараві.