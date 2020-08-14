Протесты в Беларуси: оппозиция предлагает мэрам всех городов республики самим проводить собрания граждан
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Соратница кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Мария Колесникова предложила мэрам белорусских городов самим выступить инициаторами проведения мирных собраний граждан, отмечает УНН.
“Мэры всех городов 15 и 16 августа должны выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе. Дайте людям возможность мирно выразить свое мнение”, — говорится в ее видеообращении, опубликованном в четверг.
Она также вновь призвала прекратить применение физической силы в отношении участников акций протеста и отпустить задержанных.
Тем временем, в парламенте Беларуси заявили, что Лукашенко “услышал народ” и поручил разобраться с задержаниями. Об этом сообщиила председатель верхней палаты парламента страны Наталья Кочанова.