Протести у Білорусі: опозиція пропонує мерам усіх міст республіки самим проводити зібрання громадян
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Соратниця кандидата в президенти Білорусі Світлани Тіхановської Марія Колеснікова запропонувала мерам білоруських міст самим виступити ініціаторами проведення мирних зібрань громадян, зазначає УНН.
“Мери всіх міст 15 і 16 серпня повинні виступити організаторами мирних масових зібрань в кожному місті. Дайте людям можливість мирно висловити свою думку”, — йдеться в її відеозверненні, опублікованому в четвер.
Вона також знову закликала припинити застосування фізичної сили щодо учасників акцій протесту і відпустити затриманих.
Тим часом, в парламенті Білорусі заявили, що Лукашенко “почув народ” і доручив розібратися з затриманнями. Про це повідомила голова верхньої палати парламенту країни Наталя Кочанова.