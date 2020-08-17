Протесты в Беларуси: директора Национального академтеатра уволили за участие в акциях, коллектив хочет уйти за ним
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. С директором белорусского Национального академического театра имени Янки Купалы Павлом Латушко досрочно разорвали договор после его участия в Марше Свободы 16 августа. Об этом сообщает белорусское “Радио Свобода”, передает УНН.
Латушко “выступил против насилия МВД над протестующими, призвал министра Юрия Караева уволиться”, уточняет издание.
Актеры после увольнения Латушко начали подавать заявления об увольнении, сообщает театр в Facebook. “Радио Свобода” добавляет, что увольняются также художественный руководитель и руководитель литературно-драматической части театра.
Как пишет Telegram-канал “Кулуары KYKY”, к работникам театра едет министр культуры Белоруссии Юрий Бондарь.