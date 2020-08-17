Протести у Білорусі: директора Національного академтеатру звільнили за участь в акціях, колектив хоче піти за ним

КИЇВ. 17 серпня. УНН. З директором білоруського Національного академічного театру імені Янки Купали Павлом Латушко достроково розірвали договір після його участі в Марші Свободи 16 серпня. Про це повідомляє білоруське “Радіо Свобода”, передає УНН.