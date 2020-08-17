Протести у Білорусі: директора Національного академтеатру звільнили за участь в акціях, колектив хоче піти за ним
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. З директором білоруського Національного академічного театру імені Янки Купали Павлом Латушко достроково розірвали договір після його участі в Марші Свободи 16 серпня. Про це повідомляє білоруське “Радіо Свобода”, передає УНН.
Латушко “виступив проти насильства МВС над протестувальниками, закликав міністра Юрія Караєва звільнитися”, уточнює видання.
Актори після звільнення Латушко почали подавати заяви про звільнення, повідомляє театр в Facebook. “Радіо Свобода” додає, що звільняються також художній керівник і керівник літературно-драматичної частини театру.
Як пише Telegram-канал “Кулуари KYKY”, до працівників театру їде міністр культури Білорусі Юрій Бондар.