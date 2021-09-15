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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Протест ветеранов и волонтеров АТО под Киеврадой: заповедник на озере Вырлица является пророссийским проектом

Киев  •  УНН

 • 16457 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Сегодня под зданием Киеврады прошла мощная акция ветеранов и волонтеров АТО. Активисты требовали от столичной власти предотвратить сеть ФСБ, которую создает в Киеве Алексей Гриценко, везде представляющийся "советником мэра по вопросам экологии", передает УНН со ссылкой на ASPI news.

Детали

Протестующие подчеркнули, что под видом борьбы за экологию, группа Гриценко и его союзницы официальной безработной "эко-активистки" Анастасии Гмырянской вместе с некоторыми депутатами Киеврады планируют получить средства общественного бюджета Киева для собственных нужд. Также они начали масштабную кампанию по дискредитации ветеранов и волонтеров АТО.

"Гриценко со своей компанией создают и распространяют фальшивые ролики, в которых показаны вроде бы пьяные ветераны. Затем эти видео показывают на российском телевидении и рассказывают, что украинский воин - это алкоголик, бомж и наркоман. Гриценко, Гмырянская и их подельники не являются общиной Дарницы, они - агенты влияния ФСБ России под контролем главы ОПЗЖ Виктора Медведчука. Поэтому мы передали мэру Виталию Кличко заявление об устранении Гриценко с должности советника.

Мы персонально донесем до каждого депутата Киеврады, что никакого заповедника на заваленной территории возле озера Вырлица быть не может. Эта свалка, вместе с заводом Энергия и вонючей Дарницкой ТЭЦ на 90% загрязняют воздух района. Вот - поле для действий экологов. А то, что десяток проплаченных активистов последние три месяца бегают по Дарнице и Киевраде, вкладывая депутатам в уши о каком-то мифическом заповеднике на помойке - полная чушь! В Киеве достаточно зеленых парковых зон, которые не имеют никаких статусов "заповедников". Молодые неопытные депутаты "ведутся" на модные "эко-фишки", тратя свое время на "игру в экологию". Опомнитесь, и прекратите разбрасываться бюджетными средствами. Мы также планируем пикетировать СБУ, пусть выведут банду Гриценко на чистую воду - найдут заказчика кампании по дискредитации ветеранов. А депутатам Киевсовета, которые будут поддерживать решение о заповеднике на Вырлице, рано или поздно не избежать уголовной ответственности", — отметил ветеран АТО с позывным "Историк".

Добавим

Ветераны и волонтеры пообещали, что каждый из 120 депутатов горсовета получит письма от атошников. В документах будет изложено, чем на самом деле является "эко-парк" Вырлица, кто за ним стоит и, как эти люди планируют обогатиться на этом.

"Мы с собратьями расчистили участок на берегу озера, посадили несколько десятков деревьев. Также эти большие борцы за экологию уничтожили ночью все деревья и еще и кичатся этим на видео в соцсетях. Предупреждаем, что за уничтоженные деревья будут отвечать лично Гриценко с Гмырянской. Последняя чуть ли не ежедневно пишет в Фейсбуке негатив о нас! Интересно, на какие же деньги? А теперь мы вынуждены выставлять охрану на озере, чтобы эти лже-экологи больше не рубили там деревья. Они предлагают ветеранам АТО "валить из Киева". Это такая благодарность за нашу пролитую кровь и утраченное здоровье на войне?", — заявил один из активистов.

ASPI news писали, что неизвестные уничтожили молодые деревья на берегу озера Вырлица в Киеве, которые недавно высадили ветераны АТО. Также ветераны АТО пикетировали имение Медведчука в Киеве, требуя запрета прокремлевских сил и их сателлитов в Киевраде.

Украинские Национальные Новости

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