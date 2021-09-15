Протест ветеранів та волонтерів АТО під Київрадою: заповідник на озері Вирлиця є проросійським проєктом

Деталі

Протестуючі підкреслили, що під виглядом боротьби за екологію, група Гриценка та його поплічниці офіційної безробітної "екоактивістки" Анастасії Гмирянської разом з деякими депутатами Київради планують отримати кошти громадського бюджету Києва для власних потреб. Також вони почали масштабну кампанію з дискредитації ветеранів та волонтерів АТО.

"Гриценко зі своєю компанією створюють та поширюють фальшиві ролики, в яких показані начебто п'яні ветерани. Потім ці відео показують на російському телебаченні та розповідають, що український воїн – це алкоголік, бомж та наркоман. Гриценко, Гмирянська та їхні поплічники не є громадою Дарниці, вони – агенти впливу ФСБ Росії під контролем голови ОПЗЖ Віктора Медведчука. Тому ми передали меру Віталію Кличку заяву про усунення Гриценка з посади радника.

Ми персонально донесемо до кожного депутата Київради, що ніякого заповідника на захаращеній території біля озера Вирлиця бути не може. Цей смітник, разом з заводом Енергія та смердючою Дарницькою ТЕЦ на 90% забруднюють повітря району. Ось – поле для дій екологів. А те, що десяток проплачених активістів останні три місяці бігають по Дарниці та Київраді, вкладаючи депутатам у вуха про якийсь міфічний заповідник на смітнику – повна нісенітниця! У Києві достатньо зелених паркових зон, які не мають ніяких статусів "заповідників". Молоді недосвідчені депутати "ведуться" на модні "екофішки", витрачаючи свій час на "гру в екологію". Схаменіться, та припиніть розкидатися бюджетними коштами. Ми також плануємо пікетувати СБУ, нехай виведуть банду Гриценка на чисту воду – знайдуть замовника кампанії з дискредитації ветеранів. А депутати Київради, які будуть підтримувати рішення щодо заповідника на Вирлиці рано чи пізно не уникнуть кримінальної відповідальності", – зазначив ветеран АТО з позивним "Історик".

Додамо

Ветерани та волонтери пообіцяли, що кожний зі 120 депутатів міськради отримає листи від АТОвців. У документах буде викладено, чим насправді є "екопарк" Вирлиця, хто за ним стоїть та, як ці люди планують збагатитися на цьому.

"Ми з побратимами розчистили ділянку на березі озера, посадили кілька десятків дерев. Також ці великі борці за екологію винищили вночі усі дерева та ще й хизуються цим на відео у соцмережах. Попереджаємо, що за знищені дерева відповідатимуть особисто Гриценко із Гмирянською. Остання чи не щодня пише у Фейсбуці негатив про нас! Цікаво, на які ж гроші? А тепер ми змушені виставляти охорону на озері, щоб ці псевдоекологи більше не рубали там дерева. Вони пропонують ветеранам АТО "валити з Києва". Це така подяка за нашу пролиту кров та втрачене здоров'я на війні?", – заявив один з активістів.

ASPI news писало, невідомі знищили молоді дерева на березі озера Вирлиця в Києві, які нещодавно висадили ветерани АТО. Також ветерани АТО пікетували маєток Медведчука в Києві, вимагали заборони прокремлівських сил та їхніх сателітів у Київраді.