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Прощание с Марадоной состоится во дворце президента Аргентины

Прощание с Марадоной состоится во дворце президента Аргентины

Киев  •  УНН

 • 12276 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Аргентинский президентский дворец Каса Росада откроет двери для желающих проститься с бывшим игроком и тренером сборной страны по футболу Диего Марадоной в четверг в 06:00 по местному времени (11:00 по времени Киева). Об этом сообщила пресс-служба администрации главы государства, передает УНН.

“В связи с прощанием с Диего Марадоной администрация президента сообщает, что двери для населения откроются в 6 утра”, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что согласно просьбе родственников прием желающих проститься завершится в 16:00 (21:00 Киев). В сообщении не уточняется, будет ли продолжена церемония в пятницу.

В настоящее время на площади перед президентским дворцом уже находится множество людей. На здание повесили траурную ленту.

Диего Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Спортсмен умер от сердечного приступа в своем доме в районе Сан-Андрес города Тигре, где он восстанавливался после перенесенной операции. По данным СМИ, которые ссылаются на результаты вскрытия тела Марадоны — причиной смерти бывшего игрока стала острая сердечная недостаточность, которая вызвала отек легких.

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В конце октября Марадону изолировали после того, как он контактировал с инфицированным коронавирусом SARS-CoV-2 человеком. В начале ноября Марадону госпитализировали с признаками анемии и обезвоживания в одну из клиник пригорода Буэнос-Айреса. Футболист почувствовал себя плохо во время празднования по случаю его 60-летия. Впоследствии врачи обнаружили в мозгу Марадоны субдуральную гематому (кровоизлияние). Ему сделали операцию, которую он успешно перенес.

Марадона выступал за сборную Аргентины с 1977 по 1994 год. В 91 встрече за национальную команду он забил 34 гола. В 1986 году Марадона стал чемпионом мира, в 1990 году завоевал серебряную медаль ЧМ.

С сентября 2019 он возглавлял аргентинский клуб “Химнасия и Эсгрима”. В связи со смертью экс-футболиста власти Аргентины объявили в стране трехдневный траур.

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