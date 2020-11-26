Прощание с Марадоной состоится во дворце президента Аргентины

Диего Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Спортсмен умер от сердечного приступа в своем доме в районе Сан-Андрес города Тигре, где он восстанавливался после перенесенной операции. По данным СМИ, которые ссылаются на результаты вскрытия тела Марадоны — причиной смерти бывшего игрока стала острая сердечная недостаточность, которая вызвала отек легких.
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В конце октября Марадону изолировали после того, как он контактировал с инфицированным коронавирусом SARS-CoV-2 человеком. В начале ноября Марадону госпитализировали с признаками анемии и обезвоживания в одну из клиник пригорода Буэнос-Айреса. Футболист почувствовал себя плохо во время празднования по случаю его 60-летия. Впоследствии врачи обнаружили в мозгу Марадоны субдуральную гематому (кровоизлияние). Ему сделали операцию, которую он успешно перенес.
Марадона выступал за сборную Аргентины с 1977 по 1994 год. В 91 встрече за национальную команду он забил 34 гола. В 1986 году Марадона стал чемпионом мира, в 1990 году завоевал серебряную медаль ЧМ.
С сентября 2019 он возглавлял аргентинский клуб “Химнасия и Эсгрима”. В связи со смертью экс-футболиста власти Аргентины объявили в стране трехдневный траур.