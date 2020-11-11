Марадона після операції залишив лікарню
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Після операції колишній гравець і тренер збірної Аргентини з футболу Дієго Марадона залишив лікарню. Як повідомляє телеканал Todo Noticias, раніше у Марадони виявили гематому, передає УНН.
Як пише видання, Марадону на швидкій везуть в спеціально підготовлений для нього будинок в передмісті Буенос-Айреса. За станом колишнього гравця збірної Аргентини будуть цілодобово стежити доглядальниці.
Нагадаємо, 2 листопада Марадону поклали в лікарню в місті Ла-Плата. Госпіталізація була терміновою, колишній футболіст сам захотів пройти медичний огляд, під час якого було виявлено наявність субдуральної гематоми. На наступний день Марадону перевезли в іншу лікарню, де йому успішно прооперували.