Прощання з Марадоною відбудеться у палаці президента Аргентини

Дієго Марадона помер 25 листопада в віці 60 років. Спортсмен помер від серцевого нападу в своєму будинку в районі Сан-Андрес міста Тигре, де він відновлювався після перенесеної операції. За даними ЗМІ, які посилаються на результати розтину тіла Марадони — причиною смерті колишнього гравця стала гостра серцева недостатність, яка викликала набряк легенів.

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В кінці жовтня Марадону ізолювали після того, як він контактував з інфікованою коронавірусом SARS-CoV-2 людиною. На початку листопада Марадону госпіталізовано з ознаками анемії і зневоднення в одну з клінік передмістя Буенос-Айреса. Футболіст відчув себе погано під час святкування щодо його 60-річчя. Згодом лікарі виявили в мозку Марадони субдуральну гематому (крововилив). Йому зробили операцію, яку він успішно переніс.

Марадона виступав за збірну Аргентини з 1977 по 1994 рік. У 91 зустрічі за національну команду він забив 34 голи. У 1986 році Марадона став чемпіоном світу, в 1990 році завоював срібну медаль ЧС.

З вересня 2019 року він очолював аргентинський клуб “Хімнасія і Есгріма”. У зв’язку зі смертю екс-футболіста влада Аргентини оголосила в країні триденний траур.