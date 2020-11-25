Аргентина оголосила триденну жалобу у зв'язку зі смертю Дієго Марадони

“У зв’язку зі смертю Дієго Армандо Марадони президент (Аргентини Альберто Фернандес) оголосить триденний національний траур починаючи з сьогоднішнього дня”, — повідомила в середу пресслужба адміністрації президента.

Дієго Марадона помер в середу на 61-му році життя, повідомило агентство Reuters з посиланням адвоката колишнього футболіста збірної Аргентини Матіаса Морлі. За даними телеканалу Todo Noticias, у Марадони стався інфаркт.

2 листопада Марадону поклали в лікарню в місті Ла-Плата. Як заявив раніше лікар колишнього футболіста Леопольдо Луці, госпіталізація була не терміновою, аргентинець сам захотів пройти медичний огляд, в ході якого було виявлено наявність субдуральної гематоми.

Gracias por el fútbol, por las alegrías que nos diste, por las sonrisas de millones desde este balcón. Gracias por tu amor por la Argentina.



Hasta siempre, Diego pic.twitter.com/oQMuiB5pMC

На наступний день Марадону перевезли в іншу лікарню, де йому була успішно проведена операція, проте виписка була відкладена через абстинентний синдром, що проявився. 12 листопада Марадона був виписаний з лікарні.