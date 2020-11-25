Аргентина объявила трехдневный траур в связи со смертью Диего Марадоны
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Власти Аргентины объявили трехдневный траур в связи со смертью бывшего игрока сборной страны по футболу Диего Марадоны, пишет УНН.
“В связи со смертью Диего Армандо Марадоны президент (Аргентины Альберто Фернандес) объявит трехдневный национальный траур начиная с сегодняшнего дня”, — сообщила в среду пресс-служба администрации президента.
Диего Марадона умер в среду на 61-м году жизни, сообщило агентство Reuters со ссылкой адвоката бывшего футболиста сборной Аргентины Матиаса Морлу. По данным телеканала Todo Noticias, у Марадоны случился инфаркт.
2 ноября Марадону положили в больницу в городе Ла-Плата. Как заявил ранее врач бывшего футболиста Леопольдо Луке, госпитализация не была срочной, аргентинец сам захотел пройти медицинский осмотр, в ходе которого было выявлено наличие субдуральной гематомы.
Gracias por el fútbol, por las alegrías que nos diste, por las sonrisas de millones desde este balcón. Gracias por tu amor por la Argentina.
Hasta siempre, Diego pic.twitter.com/oQMuiB5pMC
На следующий день Марадону перевезли в другую больницу, где ему была успешно проведена операция, однако выписка была отложена из-за проявившегося абстинентного синдрома. 12 ноября Марадона был выписан из больницы.