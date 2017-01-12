Прощальный твит Обамы стал самым популярным за время его президентства
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Последнее сообщение Барака Обамы в Twitter в качестве президента США набрало максимальное количество лайков и репостов среди всех записей, опубликованных главой государства на странице в социальной сети, передает УНН.
"Спасибо за все. Моя последняя просьба такая же, как и первая. Я прошу вас верить - не в мои способности создавать изменения, а в ваши", - написал действующий глава государства.
Отметим, что Twitter-аккаунт президента США, на который подписано 13 млн человек, в день инаугурации, которая состоится 20 января, перейдет Дональду Трампу.