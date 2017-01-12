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12 марта, 19:49 • 86579 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 121067 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

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12 марта, 14:19 • 113906 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 111282 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

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12 марта, 12:20 • 138716 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 114028 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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12 марта, 06:47 • 121074 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130316 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140403 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144666 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Прощальный твит Обамы стал самым популярным за время его президентства

Киев • УНН

 • 8005 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Последнее сообщение Барака Обамы в Twitter в качестве президента США набрало максимальное количество лайков и репостов среди всех записей, опубликованных главой государства на странице в социальной сети, передает УНН.

"Спасибо за все. Моя последняя просьба такая же, как и первая. Я прошу вас верить - не в мои способности создавать изменения, а в ваши", - написал действующий глава государства.

Отметим, что Twitter-аккаунт президента США, на который подписано 13 млн человек, в день инаугурации, которая состоится 20 января, перейдет Дональду Трампу.

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