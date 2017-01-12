Прощальний твіт Б.Обами став найпопулярнішим за час його президентства

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Останнє повідомлення Барака Обами у Twitter в якості президента США набрало максимальну кількість лайків і репостів серед усіх записів, опублікованих главою держави на сторінці в соціальній мережі, передає УНН.

“Спасибі за все. Моє останнє прохання таке ж, як і перше. Я прошу вас вірити — не в мої здібності створювати зміни, а ваші”, — написав чинний глава держави.

Зазначимо, що Twitter-акаунт президента США, на який підписано 13 мільйонів осіб, в день інавгурації, яка відбудеться 20 січня, перейде Дональду Трампу.

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