Прощальний твіт Б.Обами став найпопулярнішим за час його президентства

“Спасибі за все. Моє останнє прохання таке ж, як і перше. Я прошу вас вірити — не в мої здібності створювати зміни, а ваші”, — написав чинний глава держави.

Зазначимо, що Twitter-акаунт президента США, на який підписано 13 мільйонів осіб, в день інавгурації, яка відбудеться 20 січня, перейде Дональду Трампу.