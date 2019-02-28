"Прорыв" в организации работы консулов: МИД введет электронные очереди

"Что касается модернизации консульской службы, у нас самый масштабный проект - это электронный консул", - отметил дипломат.

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По его словам, Департамент консульской службы уже длительное время этим занимается. Реализация проекта будет проходить в несколько этапов. Так, в позапрошлом году начался процесс создания этой системы, была налажена система администрирования, электронное досье, электронный журнал. В прошлом году система была дополнена модулем "Гражданство".

"Идея этой системы состоит в том, чтобы автоматизировать все консульские процессы: оформление виз, паспортов, нотариат, легализация, гражданство и др. И отойти от стандартных, традиционных, но не современных форм, как бумажные носители", - сказал Погорельцев.

Он заверил, что система современная, инновационная. При ее разработке использовался опыт ведущих стран мира, так как почти все страны имеют подобную программу или продукт.

Сейчас МИД работает над дополнением программы другими модулями, то консульскими действиями.

"И, когда все будет сделано, это фактически будет прорыв в организации консульской работы, поскольку будет полностью снята работа на бумажных носителях, и консульскую услугу для гражданина будет сделано максимально доступной. В электронном виде человек сможет и записаться на прием, и получить услугу без необходимости делать это все на бумаге", - подчеркнул директор Департамента консульской службы МИД.

Он также рассказал, что сейчас система введена в опытную эксплуатацию, происходит ее дополнения дополнительными модулями.

"Один из таких модулей - это будет электронная очередь. Это тоже очень важный элемент, поскольку мы знаем, есть учреждения, которые традиционно посещает большое количество и иностранных граждан и украинских. Поэтому создаются очереди... Когда мы введем эту электронную очередь полноценно - а это будет сделано в ближайшее время - очереди будут в принципе ликвидированы, поскольку можно будет предварительно записаться, каждый получит свое время для посещения консульского учреждения, услуга будет предоставлена максимально быстро", - подчеркнул он.

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Напомним, в Украине запустили электронный кабинет водителя.