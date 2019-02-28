"Прорив" в організації роботи консулів: МЗС запровадить електронні черги

"Стосовно модернізації консульської служби, у нас найбільш масштабний проект – це електронний консул", - зазначив дипломат.

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За його словами, Департамент консульської служби вже тривалий час над цим працює. Реалізація проекту відбуватиметься у декілька етапів. Так, у позаминулому році почався процес створення цієї системи, було налагоджено систему адміністрування, електронне досьє, електронний журнал. Минулого року система була доповнена модулем "Громадянство".

"Ідея цієї системи полягає у тому, щоб автоматизувати всі консульські процеси: оформлення віз, паспортів, нотаріат, легалізація, громадянство тощо. І відійти від стандартних, традиційних, але не сучасних форм, як паперові носії", - сказав Погорельцев.

Він запевнив, що система сучасна, інноваційна. При її розробці використовувався досвід провідних країн світу, тому що майже всі країни мають подібну програму або продукт.

Наразі МЗС працює над доповненням програми іншими модулями, іншими консульськими діями.

"І, коли все буде зроблено, це фактично буде прорив в організації консульської роботи, оскільки буде повністю знята робота на паперових носіях, і консульську послугу для громадянина буде зроблено максимально доступною. В електронному вигляді людина зможе і записатись на прийом, і отримати послугу без потреби робити це все на папері", - підкреслив директор Департаменту консульської служби МЗС.

Він також розповів, що наразі система введена у дослідну експлуатацію, відбувається її доповнення додатковими модулями.

"Один з таких модулів – це буде електронна черга. Це теж дуже важливий елемент, оскільки, ми знаємо, є установи, які традиційно відвідує велика кількість і іноземних громадян, і українців. Відтак створюються черги… Коли ми запровадимо цю електронну чергу повноцінно – а це буде зроблено ближчим часом – черги будуть в принципі ліквідовані, оскільки можна буде попередньо записатись, кожний отримає свій час для відвідання консульської установи, послугу буде надано максимально швидко", - наголосив він.

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