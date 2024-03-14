Прорыв границы с рф: в РДК объявили о создании гуманитарного коридора Русский

Добровольческий Корпус заявил, что в связи с проведением ограниченной военной операции на территории курской и белгородской областей рф, они дают гуманитарный коридор для гражданских и российских военных для того, чтобы беспрепятственно выйти с населенных пунктов в приграничных районах.

Об этом РДК сообщил в Telegram, передает УНН.

В связи с проведением ограниченной военной операции на территории курской и белгородской областей, мы призываем к срочной эвакуации жителей следующих населенных пунктов в приграничных районах. Сохраните свои жизни и жизни ваших детей! - говориться в сообщении.

В РДК заявляют, что они видят, что путинские войска прячутся между гражданскими, поэтому их задача — обеспечить максимальную безопасность местному населению.

В связи с этим мы даем гуманитарный коридор для гражданских и российских военных с 21:00 сегодняшнего дня до 7:00 15 марта беспрепятственно выйти с указанных населенных пунктов. После этого мы начинаем массированную атаку по путинским военным в указанным на карте на фото населенных пунктах - отмечается в сообщении.

Дополнение

Ранее доброволец Легиона "Свобода России" Алексей Барановский сообщал, что анонсированные удары по военных целях в белгороде и курске – это вторая фаза "предвыборного турне". Общая задача провести демилитаризацию приграничных регионов, потому что обстрелы украинских городов происходят, в том числе из белгородской области.

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