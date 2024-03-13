Вторая фаза "турне": в легионе "Свобода России" об анонсированных ударах по военных целях в белгороде и курске

Анонсированные удары по военных целях в белгороде и курске – это вторая фаза "предвыборного турне". Общая задача провести демилитаризацию приграничных регионов, потому что обстрелы украинских городов происходят, в том числе из белгородской области. Об этом сообщил доброволец Легиона "Свобода России" Алексей Барановский в эфире украинского телемарафона, передает УНН.

"Сейчас начнется вторая фаза нашего так сказать предвыборного турне, а именно нанесение ударов по белгороду, по курску. Ну не по самим городам, а по военным объекты, которые находятся на территории этих городов. Это действительно будет вторая фаза нашей специальной военной операции здорового человека", - рассказал Барановский.

На вопрос, какие цели второй фазы, Барановский ответил: "По большому счету, мы поставили перед собой задачу провести демилитаризацию приграничных регионов, потому что обстрелы украинских городов происходят, в том числе из белгородской области, с белгорода, курской области, соответственно понимаете, владимир путин открыл ящик Пандоры. Война пришла сначала в мирные города Украины, теперь она приходит и в города россии".

По его словам, также их задача состоит в том, чтобы отвлекать на себя внимание, чтобы россия вынуждена была держать военные резервы на приграничных территориях.

"Они могли бросить эти войска на оккупированные территории Украины, но теперь они вынуждены держать значительные контингенты в белгородской области. Сейчас они перебрасывают экстренно в курскую область тоже", - сказал Барановский.

Он отметил, что теткино фактически находиться в серой зоне сейчас.

"Оно абсолютно точно неподконтрольно российским властям, в то же время мы свою власть там пока что не устанавливаем, не открываем эти временные органы власти", - рассказал Барановский.

Дополнение

российские добровольческие отряды анонсировали атаки на военные цели в белгороде и курске.

Утром среды, 13 марта, губернатор белгородской области заявил об обстреле посёлка теткино глушковского района. В 13 часов российские паблики снова начали писать об обстреле теткино.

В свою очередь в ЛСР заявили, что до сих пор находятся в теткино.