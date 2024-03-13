российские добровольческие отряды анонсировали атаки на военные цели в белгороде и курске

В Легионе "Свобода России", Русском добровольческом корпусе и Сибирском батальоне анонсировали огневые поражения по военным позициям, которые размещены в городах белгород и курск. российские добровольцы призвали местное население немедленно покинуть города. Об этом говорится в совместном заявлении Легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и Сибирского батальона, передает УНН.

Мы обращаемся к нашим согражданам: жителям города белгород, чиновникам белгородской администрации и всем тем, кто нас слышит. Путинские убийцы наносят массированные удары по мирным украинским городам, выставляя свои позиции между вашими домами, школами ваших детей и госучреждениями. Ежедневно десятки простых невинных людей (в основном женщин и детей) гибнут от обстрелов из белгорода. Обстрелы Украины с территории белгорода должны остановиться! В связи с этим, мы вынуждены нанести огневое поражение по военным позициям, которые размещены в городах белгород и курск - говорится в заявлении добровольческих отрядов.

Чтобы избежать жертв среди гражданского населения, они призвали всех местных жителей немедленно покинуть города. А местные власти - начать эвакуацию с курщины и белгородщины.

Дополнение

Утром среды, 13 марта, губернатор белгородской области заявил об обстреле посёлка теткино глушковского района. В 13 часов российские паблики снова начали писать об обстреле теткино.

В свою очередь в ЛСР заявили, что до сих пор находятся в теткино.