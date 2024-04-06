Прорыв дамбы в РФ: пока известно о двух погибших, вода затапливает улицы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
  •  123169 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
  •  132559 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
  •  132360 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  125829 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  105941 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  125539 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
4 апреля 2024, 16:39  •  117800 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
4 апреля 2024, 13:49  •  119467 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
4 апреля 2024, 13:47  •  111715 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
4 апреля 2024, 12:13  •  101164 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

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Часов Яр остается под украинским контролем, несмотря на интенсивные бои и попытки противника прорваться к населенному пункту. Украинские силы достигли определенного тактического успеха на Купянском и Лиманском направлениях.

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В Житомирском областном ТЦК опровергли очередной фейк рф о невыплате за погибшего мужа на фронте

Житомирский областной ТЦК и СП опроверг фейковое российское видео о том, что женщине отказали в выплате помощи за погибшего на фронте мужа, заявив, что она не обращалась к ним, а документ на распространенном видео не соответствует стандартам делопроизводства ВСУ.

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В Житомирском областном ТЦК опровергли очередной фейк рф о невыплате за погибшего мужа на фронте

В Харькове и области обесточены 300 тыс. потребителей, действуют ограничения - Минэнерго

300 000 потребителей в Харькове и области остаются без электроснабжения из-за ограничений в работе сети и повреждений от вражеских обстрелов.

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Возросло количество пострадавших из-за вражеского обстрела Херсона: в больницу обратилась пожилая женщина

64-летняя женщина обратилась к врачам с минно-взрывной травмой и сотрясением мозга после российского обстрела Херсона.

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Возросло количество пострадавших из-за вражеского обстрела Херсона: в больницу обратилась пожилая женщина

Враг за сутки атаковал 13 населенных пунктов Донетчины: травмировались семь жителей

Враг обстрелял 13 населенных пунктов Донецкой области, ранив 7 жителей, повредив 83 гражданских объекта, среди которых 55 жилых домов, административные здания, торговые павильоны и транспортные средства.

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Враг за сутки атаковал 13 населенных пунктов Донетчины: травмировались семь жителей

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Вследствие вчерашнего ракетного удара россии по Запорожью 23 человека были ранены, в том числе двое детей госпитализированы, а четверо мирных жителей погибли.

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Вчерашняя атака рф на Запорожье: 23 человека ранены, в больнице двое детей

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По предварительным данным, враг ночью ударил по Харькову двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области рф.

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В столичном метро произошло возгорание: что известно

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В столичном метро произошло возгорание: что известно