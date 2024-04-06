Прорыв дамбы в РФ: пока известно о двух погибших, вода затапливает улицы

В российском Орске в результате прорыва дамбы погибли два человека. Спасатели проверяют информацию о третьем погибшем. Дамба разрушена в том месте, где она испытывает наибольшую нагрузку. Об этом передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

"Как минимум два человека погибли в результате прорыва дамбы в Орске. Один из них лез на дамбы и упал. Еще одно тело погибшего было обнаружено во дворе одного из домов на улице Орджоникидзе", - сообщают росСМИ.

Отмечается, что спасатели проверяют информацию о третьем погибшем.

Власти оренбургской области сообщают, что дамба разрушена в том месте, где она испытывает наибольшую нагрузку.

Напомним

В рф прорвало дамбу, затопив около 4 тысяч домов и эвакуировав 10 тысяч жителей. Спасательные и муниципальные службы работают над укреплением плотины и эвакуацией.