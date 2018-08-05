Прорыв дамбы в Лаосе: количество погибших увеличилось

По его словам, в субботу в двух затопленных деревнях были обнаружены тела еще четверых жертв - двух взрослых и двух детей.



Поисково-спасательные работы продвигаются стабильно, но медленно из-за нехватки современного оборудования.



На брифинге не называли конкретного числа пропавших без вести. Однако, согласно опубликованной в пятницу информации, судьба более ста человек остается неизвестной.



Напомним, что 23 июля произошел прорыв плотины ГЭС Сепиан-Се Нам Ной на юге Лаоса. Вода затопила ряд деревень в районе Санамсай, пострадали 13 тысяч местных жителей. Ранее сообщалось о 24 погибших.