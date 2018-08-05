Прорыв дамбы в Лаосе: количество погибших увеличилось
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Спасатели в субботу обнаружили тела еще четверых жертв прорыва плотины в Лаосе, таким образом, количество погибших увеличилось до 30 человек. Об этом заявил заместитель начальника Главного политического управления Народной армии Лаоса, руководитель спасательной операции Пхалом Линтхонг, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.
По его словам, в субботу в двух затопленных деревнях были обнаружены тела еще четверых жертв - двух взрослых и двух детей.
Поисково-спасательные работы продвигаются стабильно, но медленно из-за нехватки современного оборудования.
На брифинге не называли конкретного числа пропавших без вести. Однако, согласно опубликованной в пятницу информации, судьба более ста человек остается неизвестной.
Напомним, что 23 июля произошел прорыв плотины ГЭС Сепиан-Се Нам Ной на юге Лаоса. Вода затопила ряд деревень в районе Санамсай, пострадали 13 тысяч местных жителей. Ранее сообщалось о 24 погибших.