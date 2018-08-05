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Прорив греблі в Лаосі: кількість загиблих збільшилася

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Рятувальники в суботу виявили тіла ще чотирьох жертв прориву греблі в Лаосі, таким чином, кількість загиблих збільшилася до 30 осіб. Про це заявив заступник начальника Головного політичного управління Народної армії Лаосу, керівник рятувальної операції пхали Лінтхонг, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.

За його словами, в суботу в двох затоплених селах були виявлені тіла ще чотирьох жертв - двох дорослих і двох дітей.

Пошуково-рятувальні роботи просуваються стабільно, але повільно через брак сучасного обладнання.

На брифінгу не називали конкретного числа зниклих без вести. Однак, згідно з опублікованою в п'ятницю інформації, доля понад сто осіб залишається невідомою.

Нагадаємо, що 23 липня стався прорив греблі ГЕС сепіа-Се Нам Ной на півдні Лаосу. Вода затопила ряд сіл в районі Санамсай, постраждали 13 тисяч місцевих жителів. Раніше повідомлялося про 24 загиблих.

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