Прорив греблі в Лаосі: кількість загиблих збільшилася

За його словами, в суботу в двох затоплених селах були виявлені тіла ще чотирьох жертв - двох дорослих і двох дітей.



Пошуково-рятувальні роботи просуваються стабільно, але повільно через брак сучасного обладнання.



На брифінгу не називали конкретного числа зниклих без вести. Однак, згідно з опублікованою в п'ятницю інформації, доля понад сто осіб залишається невідомою.



Нагадаємо, що 23 липня стався прорив греблі ГЕС сепіа-Се Нам Ной на півдні Лаосу. Вода затопила ряд сіл в районі Санамсай, постраждали 13 тисяч місцевих жителів. Раніше повідомлялося про 24 загиблих.