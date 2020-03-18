Пропуск судов без уплаты пошлины: еще одному таможеннику сообщено о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Сообщено о подозрении таможеннику, который нанес ущерб на сумму свыше 188 000 гривен убытков вследствие пропуска судов без уплаты пошлины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крым.
“Прокуратура АР Крым совместно со следователями территориального управления ГБР, расположенного в городе Мелитополь сообщила о подозрении старшему государственному инспектору таможеного оформления поста ”Херсон-Порт“ Херсонской таможни ГФС в Херсонской области в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины”, - сказано в сообщении.
В ходе расследования уголовного производства установлено, что на протяжении 2016-2018 годов инспектор таможенного оформления, в нарушение требований Таможенного кодекса Украины, злоупотребляя своим служебным положением осуществлял таможенное оформление судов заграничного плавания вне помещения таможенного поста “Херсон-Порт”, за что предусмотрена плата в сумме 20 евро, при этом в декларации инспектор вносил сведения об осуществлении таможенного контроля в помещении таможенного поста за что уплата пошлины не предусмотрена. В результате указанных действий подозреваемого, указанные таможенные платежи в бюджет не поступали, что повлекло ущерб государству на сумму более 188 955,62 гривен.
В настоящее время решается вопрос об избрании последнему меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.
Напомним, в Черниговской области объявили о подозрении таможеннику, который наладил схему получения взяток за беспрепятственное оформление автомобилей с иностранной регистрацией.