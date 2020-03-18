Пропуск суден без сплати мита: ще одному митнику повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Повідомлено про підозру митнику, який завдав збитків на суму понад 188 тисяч гривень збитків внаслідок пропуску суден без сплати мита. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури АР Крим.
“Прокуратури АР Крим спільно зі слідчими територіального управління ДБР, розташованого у місті Мелітополь повідомила про підозру старшому державному інспектору митного оформлення посту „Херсон-Порт“ Херсонської митниці ДФС у Херсонській області у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України”, — сказано у повідомленні.
У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що упродовж 2016-2018 років інспектор митного оформлення, порушуючи вимоги Митного кодексу України, зловживаючи своїм службовим становищем здійснював митне оформлення суден закордонного плавання поза приміщенням митного посту “Херсон-Порт”, за що передбачена плата у сумі 20 євро, при цьому до декларації інспектор вносив відомості про здійснення митного контролю у приміщенні митного поста за що сплата мита не передбачена. Внаслідок вказаних дій підозрюваного, зазначені митні платежі до бюджету не надходили, що спричинило збитки державі на суму більше 188 955,62 гривень.
На даний час вирішується питання про обрання останньому запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.
Нагадаємо, на Чернігівщині оголосили про підозру митнику, який налагодив схему отримання хабарів за безперешкодне оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією.