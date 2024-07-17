Проливной дождь вызвал наводнения, перебои в электроснабжении и сокращение авиасообщения в Торонто
Киев • УНН
Проливной дождь в Канаде вызвал наводнения, перебои в электроснабжении, а также сократил авиасообщение из-за опасных условий в Торонто.
Проливной дождь в Торонто привел к наводнению, перебоям в электроснабжении и сокращению обслуживания авиакомпаниями. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Проливной дождь в Торонто вызвал серьезные проблемы для города, превратив некоторые районы в почти водные ландшафты. Наводнение, которое наступило после дождя, привело к значительным перебоям в электроснабжении и нарушениям движения. Не менее важно, что авиакомпании были вынуждены сократить обслуживание из-за этих опасных условий.
Местная компания Toronto Hydro, отвечающая за распределение электроэнергии, сообщила о сбоях, которые, вероятно, возникли из-за затопления на одной из электростанций. Поэтому около 123 000 клиентов остались без электроснабжения из-за этих проблем.
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