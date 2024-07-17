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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Проливной дождь вызвал наводнения, перебои в электроснабжении и сокращение авиасообщения в Торонто

Проливной дождь вызвал наводнения, перебои в электроснабжении и сокращение авиасообщения в Торонто

Киев  •  УНН

16 июля 2024, 23:33  •  709 просмотра

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Проливной дождь в Канаде вызвал наводнения, перебои в электроснабжении, а также сократил авиасообщение из-за опасных условий в Торонто.

Проливной дождь в Торонто привел к наводнению, перебоям в электроснабжении и сокращению обслуживания авиакомпаниями. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Проливной дождь в Торонто вызвал серьезные проблемы для города, превратив некоторые районы в почти водные ландшафты. Наводнение, которое наступило после дождя, привело к значительным перебоям в электроснабжении и нарушениям движения. Не менее важно, что авиакомпании были вынуждены сократить обслуживание из-за этих опасных условий.

Местная компания Toronto Hydro, отвечающая за распределение электроэнергии, сообщила о сбоях, которые, вероятно, возникли из-за затопления на одной из электростанций. Поэтому около 123 000 клиентов остались без электроснабжения из-за этих проблем.

Еврейская школа в Торонто подверглась обстрелу - Le Monde26 мая 2024, 09:37 • 24368 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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