Еврейская школа в Торонто подверглась обстрелу - Le Monde

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих
  •  34709 просмотра

Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих

Эксклюзив
Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу
  •  130969 просмотра

Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу

Эксклюзив
Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей
  •  133719 просмотра

Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей

Эксклюзив
Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла
24 мая 2024, 16:32  •  157016 просмотра

Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла

Эксклюзив
"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
24 мая 2024, 14:43  •  139954 просмотра

"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)

Эксклюзив
Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
24 мая 2024, 10:32  •  124898 просмотра

Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

Эксклюзив
Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
24 мая 2024, 09:00  •  116327 просмотра

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
24 мая 2024, 06:48  •  107899 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
24 мая 2024, 06:37  •  101747 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

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"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
24 мая 2024, 06:30  •  99483 просмотра

"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

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Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

23 мая 2024, 06:00  •  283571 просмотра
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

22 мая 2024, 06:00  •  319709 просмотра

Еврейская школа в Торонто подверглась обстрелу - Le Monde

Несколько выстрелов было сделано в сторону еврейской школы для девочек в Торонто. Поврежден фасад, без жертв. Событие вызвало осуждение со стороны политиков и еврейских организаций, как дерзкий акт антисемитизма.

Новости Мира •   •  8191 просмотра
Еврейская школа в Торонто подверглась обстрелу - Le Monde

Интенсивность боевых действий достаточно высокая на Покровском направлении - Генштаб

На Покровском направлении интенсивность боевых действий остается достаточно высокой: противник 14 раз атаковал позиции украинских войск, из них 6 обстрелов отражено и 8 боевых столкновений продолжаются на нескольких участках фронта.

Война •   •  11364 просмотра
Интенсивность боевых действий достаточно высокая на Покровском направлении - Генштаб

Удар по Эпицентру в Харькове: количество погибших возросло до 14

В результате нападения россиян на торговый центр «Эпицентр» в Харькове погибли 14 человек, 16 считаются пропавшими без вести.

Война •   •  17646 просмотра
Удар по Эпицентру в Харькове: количество погибших возросло до 14

На детской площадке в Индии, в результате пожара, погибли 24 человека

В результате пожара в парке развлечений в Раджкоте, Индия, погибли по меньшей мере 24 человека, преимущественно дети.

Новости Мира •   •  15907 просмотра
На детской площадке в Индии, в результате пожара, погибли 24 человека

рф продолжает попытки продвинуться вперед из района села Лукьянцы - продолжается бой

Российские войска продолжают попытки прорыва из района села Лукьянец на Харьковском направлении, но украинские силы обороны отбили угрозу прорыва и обеспечили прочную оборону, бои продолжаются.

Война •   •  17607 просмотра
рф продолжает попытки продвинуться вперед из района села Лукьянцы - продолжается бой

Оккупанты "застряли" на дороге в Липцах и "повязали" полностью в Волчанске - Волошин

По словам Назара Волошина, пресс-секретаря воинской части "Хортица", россияне "застряли" на дороге в Липцах и "увязли" в Волчанске, в то время как украинские военные оттесняют их из этих районов.

Война •   •  19549 просмотра
Оккупанты "застряли" на дороге в Липцах и "повязали" полностью в Волчанске - Волошин

Эвакуация в Харьковской области: из ряда районов вывезено более 11 тыс человек

В Харьковской области 11 117 человек были эвакуированы из Чугуева, Харьковского и Богодуховского районов из-за продолжающихся российских атак и обстрелов в этом регионе.

Общество •   •  18375 просмотра
Эвакуация в Харьковской области: из ряда районов вывезено более 11 тыс человек

россияне вынуждены накапливать ракеты, планировать удары - Евлаш

Россияне вынуждены накапливать ракеты и планировать удары по Украине из-за отсутствия последовательности в своих массированных атаках, заявил спикер Военно-воздушных сил Украины Илья Евлаш.

Война •   •  20760 просмотра
россияне вынуждены накапливать ракеты, планировать удары - Евлаш

На одной из подстанций облэнерго в Днепропетровской области нашли взрывное устройство

На подстанции облэнерго в Днепропетровской области было обнаружено взрывное устройство, для обезвреживания которого понадобилось вмешательство полиции и взрывотехников.

Общество •   •  17642 просмотра
На одной из подстанций облэнерго в Днепропетровской области нашли взрывное устройство

В Израиле вспыхнули массовые протесты против правительства Нетаньяху: полиция применила водометы, произошли аресты

В Израиле вспыхнули массовые протесты против правительства премьер-министра Беньямина Нетаньяху. Более 80 000 демонстрантов в Тель-Авиве обвинили его в неготовности к атаке ХАМАСа и требовали отставки, досрочных выборов и освобождения заложников.

Новости Мира •   •  25349 просмотра
В Израиле вспыхнули массовые протесты против правительства Нетаньяху: полиция применила водометы, произошли аресты