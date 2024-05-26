Еврейская школа в Торонто подверглась обстрелу - Le Monde

В еврейской школе для девушек в канадском мегаполисе Торонто прозвучали несколько выстрелов. Пострадал фасад еврейской школы, о жертвах не сообщается. Об этом передает УНН со ссылкой на Le Monde.

Детали

В городе Торонто, Канада, неизвестные совершили обстрел еврейской школы для девочек. По сообщению полиции, в результате инцидента, произошедшего вчера утром никто не пострадал. Подозреваемые вышли из автомобиля темного цвета и открыли огонь по начальной школе Bais Chaya Mushka в районе Норт-Йорк. Фасад еврейской школы был поврежден.

Сейчас объявлено, что полиция усилит свое присутствие в этом районе, а также в других школах и синагогах. Об этом заявил на пресс-брифинге инспектор полиции Пол Кравчик.

Мы не собираемся игнорировать очевидное: что здесь произошло и кто был мишенью стрельбы. Но в то же время, было бы неправильно на данном этапе просто делать предположения - сказал господин Кравчик.

Информация об обстреле вызвала ряд осуждений со стороны политиков и еврейских организаций.

Сообщения о стрельбе в еврейской начальной школе в Северном Йорке отвратительны. Виновные в этом дерзком акте антисемитизма должны быть привлечены к ответственности - заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в социальной сети X.

Еврейская организация «Друзья Центра Симона Визенталя» (FSWC) также отреагировала на стрельбу с «ужасом».

"Эта шокирующая эскалация насилия против невинных еврейских детей должна послужить предупредительным сигналом для политических лидеров нашего города и всей страны", - заявил директор FSWC Майкл Левитт.

В ноябре в еврейской школе в Монреале в провинции Квебек дважды в течение недели раздались выстрелы. Тогда также не обошлось без жертв.

Дополнение

Указанные события происходят на фоне продолжения войны Израиля и ХАМАС.

Война в секторе Газа началась 7 октября после того, как боевики ХАМАС, проникшие из Газы, атаковали израильскую территорию, убив более 1170 человек, преимущественно гражданских, согласно подсчетам AFP, основанным на официальных израильских данных. В ответ израильская армия начала наступление на палестинской территории.

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