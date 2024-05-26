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Єврейська школа у Торонто зазнала обстрілу - Le Monde

Єврейська школа у Торонто зазнала обстрілу - Le Monde

Київ • УНН

 • 24577 перегляди

Кілька пострілів було зроблено у бік єврейської школи для дівчаток у Торонто. Пошкоджено фасад, без жертв. Подія викликала засудження з боку політиків і єврейських організацій, як зухвалий акт антисемітизму.

У єврейській школі для дівчат у канадському мегаполісі Торонто пролунали кілька пострілів. Постраждав фасад єврейської школи, про жертв не повідомляється. Про це передає УНН із посиланням на Le Monde.

Деталі

У місті Торонто, Канада, невідомі здійснили обстріл єврейської школи для дівчаток. За повідомленням поліції, в результаті інциденту, що стався вчора вранці ніхто не постраждав. Підозрювані вийшли з автомобіля темного кольору і відкрили вогонь по початковій школі Bais Chaya Mushka в районі Норт-Йорк. Фасад єврейської школи був пошкоджений.

Наразі оголошено, що поліція посилить свою присутність у цьому районі, а також в інших школах та синагогах. Про це заявив на прес-брифінгу інспектор поліції Пол Кравчик.

Ми не збираємося ігнорувати очевидне: що тут сталося і хто був мішенню стрілянини. Але в той же час, було б неправильно на даному етапі просто робити припущення 

- сказав пан Кравчик.

Інформація про обстріл викликала низку засуджень з боку політиків та єврейських організацій.

Повідомлення про стрілянину в єврейській початковій школі в Північному Йорку огидні. Винні в цьому зухвалому акті антисемітизму повинні бути притягнуті до відповідальності - заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо в соціальній мережі X.

Єврейська організація "Друзі Центру Симона Візенталя" (FSWC) також відреагувала на стрілянину з "жахом".

"Ця шокуюча ескалація насильства проти невинних єврейських дітей повинна послужити попереджувальним сигналом для політичних лідерів нашого міста і всієї країни", - заявив директор FSWC Майкл Левітт.

У листопаді в єврейській школі в Монреалі в провінції Квебек двічі протягом тижня пролунали постріли. Тоді також не обійшлося без жертв.

Доповнення

Зазначені події відбуваються на тлі продовження війни Ізраїлю та ХАМАС. 

Війна в секторі Газа почалася 7 жовтня після того, як бойовики ХАМАС, що проникли з Гази, атакували ізраїльську територію, вбивши понад 1170 осіб, переважно цивільних, згідно з підрахунками AFP, що базуються на офіційних ізраїльських даних. У відповідь ізраїльська армія розпочала наступ на палестинській території.

В Ізраїлі спалахнули масові протести проти уряду Нетаньягу: поліція застосувала водомети, відбулися арешти26.05.24, 11:00 • 103639 переглядiв

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