В Ізраїлі спалахнули масові протести проти уряду Нетаньягу: поліція застосувала водомети, відбулися арешти
Київ • УНН
В Ізраїлі спалахнули масові протести проти уряду прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу. Понад 80 000 демонстрантів у Тель-Авіві звинуватили його в неготовності до атаки ХАМАСу і вимагали відставки, дострокових виборів і звільнення заручників.
За словами організаторів, кількість учасників мітингу проти уряду прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу у Тель-Авіві перевищила 80 тисяч осіб. Акції протесту відбувались і в інших містах країни. Протестувальники звинуватили Нетаньяху у неготовності урядових сил до нападу ХАМАС 7 жовтня та поклали відповідальність за долю понад сотні заручників.
Про це пише УНН із посиланням на ORF і Times of Israel.
Деталі
У суботу ввечері, в кількох містах Ізраїлю знову спалахнули масові протести проти уряду прем'єр-міністра Нетаньяху. Протестувальники звинуватили Нетаньяху в ігноруванні попереджень перед атакою ХАМАС в прикордонному регіоні Ізраїлю 7 жовтня.
Демонстранти вимагали відставки Нетаньяху, дострокових виборів і угоди про звільнення заручників, утримуваних ісламістським ХАМАС в Газі. За повідомленнями ЗМІ, деякі з груп демонстрантів заблокували важливі транспортні сполучення в Тель-Авіві. На фото преси, поліція застосувала проти демонстрантів водомети. Також у Тель-Авіві відбулися арешти.
Зазначається, що протести також були в інших місцях Ізраїлю, зокрема в Єрусалимі, Хайфі, Кесарії та Реховоті.
Доповнення
Непрямі переговори між Ізраїлем і ХАМАС, посередниками в яких є Єгипет, Катар і США, зайшли в глухий кут два тижні тому.
За даними ЗМІ, вони можуть бути відновлені наступного тижня "на основі нових пропозицій". Зазначалося, що це в п'ятницю в Парижі обговорювали представники США, Ізраїлю та Катару.
Суд ООН зобов'язав Ізраїль припинити операцію у Рафаху24.05.24, 16:59 • 16470 переглядiв