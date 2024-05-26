В Израиле вспыхнули массовые протесты против правительства Нетаньяху: полиция применила водометы, произошли аресты

По словам организаторов, количество участников митинга против правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Тель-Авиве превысило 80 тысяч человек. Акции протеста проходили и в других городах страны. Протестующие обвинили Нетаньяху в неготовности правительственных сил к нападению ХАМАС 7 октября и возложили ответственность за судьбу более сотни заложников.

Об этом пишет УНН со ссылкой на ORF и Times of Israel.

Детали

В субботу вечером, в нескольких городах Израиля снова вспыхнули массовые протесты против правительства премьер-министра Нетаньяху. Протестующие обвинили Нетаньяху в игнорировании предупреждений перед атакой ХАМАС в приграничном регионе Израиля 7 октября.

Демонстранты требовали отставки Нетаньяху, досрочных выборов и соглашения об освобождении заложников, удерживаемых исламистским ХАМАС в Газе. По сообщениям СМИ, некоторые из групп демонстрантов заблокировали важные транспортные сообщения в Тель-Авиве. На фото прессы, полиция применила против демонстрантов водометы. Также в Тель-Авиве произошли аресты.

Отмечается, что протесты также были в других местах Израиля, в частности в Иерусалиме, Хайфе, Кесарии и Реховоте.

Дополнение

Косвенные переговоры между Израилем и ХАМАС, посредниками в которых являются Египет, Катар и США, зашли в тупик две недели назад.

По данным СМИ, они могут быть возобновлены на следующей неделе «на основе новых предложений». Отмечалось, что это в пятницу в Париже обсуждали представители США, Израиля и Катара.

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